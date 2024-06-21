Команды Сафонова и Кузяева встретятся в первом туре чемпионата Франции

В дебютном туре предстоящего сезона Лиги 1 «Гавр» Далера Кузяева примет ПСЖ, куда недавно перешел вратарь сборной России Матфей Сафонов

Российский игрок «Гавра» Далер Кузяев в игре чемпионата Франции против «Ланса» (Фото: Global Look Press)

Футбольные клубы «Пари Сен-Жермен» и «Гавр», за которые выступают российские игроки Матвей Сафонов и Далер Кузяев, встретятся в первом туре предстоящего сезона чемпионата Франции. Календарь турнира, стартующего 18 июля, опубликован на странице Лиги 1 в соцсети X (бывший Twitter).

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ в середине июня 2024 года. Игрок, контракт которого рассчитан до лета 2029 года, заявил о намерении стать основным голкипером парижского клуба и потеснить конкурентов. На данный момент главным вратарем ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Что касается Далера Кузяева, то полузащитник летом 2023 года перешел в «Гавр» из петербургского «Зенита». За свой новый клуб он провел 33 официальных матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. По итогам предыдущего сезона Лиги 1 Кузяев вошел в список претендентов на приз самого красивого гола сезона в чемпионате Франции. Футболиста отметили за мяч, забитый во втором туре в ворота «Бреста» с линии штрафной.

Во Франции также выступает еще один российский легионер — экс-полузащитник ЦСКА Александр Головин, представляющий теперь «Монако». В первом туре предстоящего чемпионата Франции его команда сыграет против «Сент-Этьена».