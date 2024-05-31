Кузяева номинировали на приз за самый красивый гол сезона в чемпионате Франции

Кузяева номинировали на приз за самый красивый гол сезона во Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России отличился после красивого удара с линии штрафной в матче с «Брестом» во втором туре чемпионата Франции

Далер Кузяев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лига 1 на своем сайте опубликовала список из девяти претендентов на приз самого красивого гола сезона в чемпионате Франции.

Среди них оказался российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. Он забил гол красивым ударом с линии штрафной «Бресту» во втором туре. Это был его дебютный мяч во Франции.

На приз также претендуют: Андре Айю («Гавр»), Килиан Мбаппе, Ли Кан Ин (оба — «Пари Сен-Жермен»), Тежи Саванье («Монпелье»), Камори Думбия («Брест»), Ламин Камара («Мец»), Эдон Жергова («Лилль») и Мостафа Мохамед («Нант»).

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В своем первом сезоне во Франции он провел 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

31-летний Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

Чемпионом Франции в прошлом сезоне стал ПСЖ, на втором месте «Монако», на третьем — «Брест».