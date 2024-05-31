Кузяева номинировали на приз за самый красивый гол сезона во Франции
Лига 1 на своем сайте опубликовала список из девяти претендентов на приз самого красивого гола сезона в чемпионате Франции.
Среди них оказался российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. Он забил гол красивым ударом с линии штрафной «Бресту» во втором туре. Это был его дебютный мяч во Франции.
На приз также претендуют: Андре Айю («Гавр»), Килиан Мбаппе, Ли Кан Ин (оба — «Пари Сен-Жермен»), Тежи Саванье («Монпелье»), Камори Думбия («Брест»), Ламин Камара («Мец»), Эдон Жергова («Лилль») и Мостафа Мохамед («Нант»).
Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В своем первом сезоне во Франции он провел 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
31-летний Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».
Чемпионом Франции в прошлом сезоне стал ПСЖ, на втором месте «Монако», на третьем — «Брест».
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