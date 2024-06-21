Выступающий на Евро словенец поблагодарил Березуцкого за перевод в защиту

Бывший футболист ЦСКА Яка Бийол заявил, что стал играть в обороне только благодаря Алексею Березуцкому, который в свое время перевел его туда из полузащиты

Яка Бийол (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Защитник сборной Словении Яка Бийол, который раньше выступал за ЦСКА, поблагодарил за смену его позиции бывшего главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

«Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я все знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА!» — сказал Бийол «Чемпионату».

Бийол выступал за ЦСКА в 2018–2022 годах, Березуцкий был главным тренером армейцев в 2021–2022 годах. В то время словенец был из полузащиты переведен в центр обороны.

На нынешнем чемпионате Европы Бийол, играющий за итальянский «Удинезе», и Ваня Дркушич из «Сочи» составляют пару центральных защитников в сборной Словении. Команда сыграла вничью с Данией (1:1) и Сербией (1:1), 25 июня состоится матч с Англией.

Березуцкий недавно вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Марко Николича.