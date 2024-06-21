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Евро-2024 ,  
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Выступающий на Евро словенец поблагодарил Березуцкого за перевод в защиту

Футболист сборной Словении Бийол: Алексей Березуцкий научил меня игре в защите
Сюжет
Евро-2024
Бывший футболист ЦСКА Яка Бийол заявил, что стал играть в обороне только благодаря Алексею Березуцкому, который в свое время перевел его туда из полузащиты
Яка Бийол
Яка Бийол (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Защитник сборной Словении Яка Бийол, который раньше выступал за ЦСКА, поблагодарил за смену его позиции бывшего главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

«Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я все знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА!» — сказал Бийол «Чемпионату».

Бийол выступал за ЦСКА в 2018–2022 годах, Березуцкий был главным тренером армейцев в 2021–2022 годах. В то время словенец был из полузащиты переведен в центр обороны.

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Спорт
Фото:Shaun Botterill / Getty Images

На нынешнем чемпионате Европы Бийол, играющий за итальянский «Удинезе», и Ваня Дркушич из «Сочи» составляют пару центральных защитников в сборной Словении. Команда сыграла вничью с Данией (1:1) и Сербией (1:1), 25 июня состоится матч с Англией.

Березуцкий недавно вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Марко Николича.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Словении по футболу ФК ЦСКА Алексей Березуцкий Яка Бийол

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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