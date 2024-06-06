Алексей Березуцкий вернулся в ЦСКА

Шестикратный чемпион России в составе ЦСКА, а также бывший тренер армейцев станет помощником серба Марко Николича, который возглавил московский клуб

Алексей Березуцкий (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Алексей Березуцкий войдет в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.

ЦСКА 6 июня подписал с Николичем, экс-тренером «Локомотива», двухлетний контракт. Серб сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Тренерский штаб ЦСКА также пополнят сербские специалисты Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем.

Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов продолжат свою работу в ЦСКА.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005). В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА.

В прошедшем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.