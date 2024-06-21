Opta: шансы Украины выйти в плей-офф Евро снизились в два раза после разгрома

Суперкомпьютер понизил шансы Украины на плей-офф Евро в два раза

Opta считает, что шансы команды Сергея Реброва на выход в 1/8 финала после поражения в первом туре составляют 39,4%. Перед началом турнира вероятность выхода украинцев в плей-офф оценивалась в 69,4%

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Шансы сборной Украины на выход из своей группы в плей-офф чемпионата Европы по футболу существенно упали после поражения в первой игре. Это следует из оценок суперкомпьютера Opta.

Украина играет в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией. После первого тура Opta оценивает шансы Украины на попадание в 1/8 финала в 39,4%, Бельгии — в 93,15%, Словакии — в 86,66%, а Румынии — в 71,58%.

Перед началом турнира шансы бельгийцев оценивались в 90%, украинцев — в 69,4%, румын — в 57,4%, а словаков — в 51,1%.

В первом матче на Евро-2024 сборная Украины разгромно уступила Румынии со счетом 0:3, а Словакия сенсационно обыграла Бельгию — 1:0.

Во втором туре Украина 21 июня сыграет со Словакией (16:00 мск), Бельгия — с Румынией 22 июня (22:00).