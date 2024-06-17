Суперкомпьютеры оценили шансы Украины на выход в 1/8 финала Евро

Gracenote считает, что команда Сергея Реброва займет в своей группе второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов

Самый дорогой футболист сборной Украины Михаил Мудрик (Фото: Global Look Press)

Сборная Украины с высокой долей вероятности выйдет из своей группы в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это следует из оценок суперкомпьютеров Opta и Gracenote, которые провели порядка 10 тыс. симуляций.

Украина попала в группу E, где встретится с Бельгией, Словакией и Румынией. Opta оценивает шансы бельгийцев на попадание в 1/8 финала в 90%, украинцев — в 69,4%, румын — в 57,4%, а словаков — в 51,1%.

Еще большие шансы на выход Украины из группы (75,7%) дает Gracenote, суперкомпьютер которой считает, что команда Сергея Реброва займет второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов (предполагается, что она тоже займет второе место в своей группе).

В понедельник, 17 июня, в первом матче группового этапа группы Е сборная Украины встретится с Румынией — игра начнется в 16:00 мск на стадионе «Мюнхен Арена». В России прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Okko.

В другом матче группы Бельгия сыграет со Словакией. Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 мск. В России прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ».