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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютеры оценили шансы Украины на выход в 1/8 финала Евро

Сюжет
Евро-2024
Gracenote считает, что команда Сергея Реброва займет в своей группе второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов
Самый дорогой футболист сборной Украины Михаил Мудрик
Самый дорогой футболист сборной Украины Михаил Мудрик (Фото: Global Look Press)

Сборная Украины с высокой долей вероятности выйдет из своей группы в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это следует из оценок суперкомпьютеров Opta и Gracenote, которые провели порядка 10 тыс. симуляций.

Украина попала в группу E, где встретится с Бельгией, Словакией и Румынией. Opta оценивает шансы бельгийцев на попадание в 1/8 финала в 90%, украинцев — в 69,4%, румын — в 57,4%, а словаков — в 51,1%.

Еще большие шансы на выход Украины из группы (75,7%) дает Gracenote, суперкомпьютер которой считает, что команда Сергея Реброва займет второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов (предполагается, что она тоже займет второе место в своей группе).

Где в России смотреть трансляции матчей группового этапа Евро-2024
Спорт
Фото:Tom Weller / dpa / Global Look Press

В понедельник, 17 июня, в первом матче группового этапа группы Е сборная Украины встретится с Румынией — игра начнется в 16:00 мск на стадионе «Мюнхен Арена». В России прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Okko.

В другом матче группы Бельгия сыграет со Словакией. Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 мск. В России прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ».

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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