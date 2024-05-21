Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек

В списке приглашенных был президент Франции Эмманюэль Макрон, но он так и не пришел. Также на встрече отсутствовал глава ПСЖ Нассер Аль‑Хелаифи

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в связи с уходом из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

Мероприятие прошло 20 мая в одном из итальянских ресторанов в центре Парижа. Среди приглашенных были как действующие, так и бывшие футболисты ПСЖ, а также работники клуба.

В списке гостей также был президент Франции Эмманюэль Макрон, но он так и не пришел. Кроме того, на встрече отсутствовал глава ПСЖ Нассер Аль‑Хелаифи, у которого, как сообщала Le Parisien ранее, был конфликт с Мбаппе на фоне объявления об уходе футболиста из клуба.

Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта. Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале», при этом официально об этом пока не объявлялось.

Мбаппе играл за ПСЖ с 2017 года, он перешел туда из «Монако». С парижанами форвард выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка французской лиги.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он чемпион мира 2018 года и серебряный призер ЧМ-2022.