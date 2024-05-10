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Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ

Килиан Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсети Х объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» в конце сезона.

«Я хотел бы всем сказать, что это мой последний год в ПСЖ. Я не собираюсь продлевать контракт и закончу свое приключение через несколько недель. Свой последний матч домашний я проведу на «Парк де Пренс» в воскресенье», — заявил Мбаппе.

Marca назвала оклад Мбаппе в «Реале»
Спорт
Килиан Мбаппе

ПСЖ 12 мая в 33-м туре чемпионата Франции примет «Тулузу». Команда уже досрочно обеспечила себе чемпионство.

RMC Sport и L'Equipe еще 15 февраля сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале». Marca писала, что его зарплата в испанском клубе составит €15–20 млн после вычета налогов и без учета бонусов. Также нападающий должен получить подписной бонус в размере €50 млн после вычета налогов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Килиан Мбаппе
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