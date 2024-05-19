Мбаппе принял вызов Болта. Топ-10 самых быстрых футболистов в истории
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе принял вызов Усэйна Болта, согласившись посоревноваться с 37-летний ямайским спринтером на его коронной 100-метровке.
Рекордсмен мира в беге на 100 м на церемонии вручения премии Laureus 22 апреля в Мадриде сказал, что хотел бы посоревноваться с Мбаппе. «Мне кажется, однажды ему надо просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на результат», — сказал Болт.
Мбаппе в ответ заметил, что хотя шансов победить Болта нет, ему интересно посоревноваться с легендарным легкоатлетом. «Это приятно, для развлечения, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то такое», — сказал 25-летний
Через два дня после предложения Болта компьютерная симуляция показала, что Мбаппе проиграет ямайцу «в расцвете сил» больше секунды — 10,90 против 9,58 (мировой рекорд Болта, установленный в 2009 году), пишет TalkSport.
Кто из футболистов соревновался со спринтером
В 2011 году Криштиану Роналду, выступавший на тот момент в «Реале», принял участие в сериале от SkySports под названием «Испытано до предела». Там португалец соревновался с ведущим спринтером Испании Анхелем Давидом Родригесом.
В беге на 25 метров Родригес показал результат 3,31 сек., Роналду — 3,61 секунды. Однако Роналду удалось победить соперника в диагональном забеге, в котором требуется несвойственный спринтерам набор навыков.
«Я взял три десятых у него, что довольно много. Если бы это было 100 метров, он мог бы пробежать за 11,60. Я делал доклад о технике забега с Криштиану Роналду. Приходилось бегать в разных стилях, чтобы продемонстрировать различия в технике бега между спринтером и футболистом. Он быстр и очень хорош в боковых движениях. Роналду явно много тренируется», — сказал Родригес.
Кто самый быстрый футболист в истории
Мбаппе входит топ-10 самых скоростных футболистов планеты. В 2019 году в матче чемпионата Франции против «Монако» он достиг 38 км/ч. При этом для повторения рекорда Болта на 100-метровку (9,58) средняя скорость на дистанции должна составить 37,58 км/ч, но разгоняться придется с нуля.
Французский форвард не раз демонстрировал феноменальную скорость в официальных матчах. К примеру, ряд источников утверждают, что в матче 2021 года с «Марселем» он достиг 39 км/ч. Но статистическая компания, обслуживающая матчи чемпионата Франции, не смогла подтвердить эти данные.
Мбаппе не является самым быстрым игроком в истории. Он уступает это звание соотечественнику Тьерри Анри, который на домашнем чемпионате мира-1998 разогнался до 39,2 км/ч. Однако рекорд Анри не признан ведущими футбольными организациями из-за отсутствия в те годы технологий для измерения. Лишь во втором десятилетии XXI века статистические компании измерили скорость по видеозаписи.
В тройку быстрейших в 2023 году вошел ирландский защитник «Удинезе» Фести Эбоселе — его пиковая скорость в матче чемпионата Италии с «Миланом» составила 37,8 км/ч.
Топ-10 самых быстрых игроков претерпел заметные изменения за год. Сразу пять футболистов вошли в первую десятку с мая 2023 года.
Сравнимы ли результаты футболистов со спортсменами из других видов
Самыми скоростным игровым видом спорта, где спортсмены передвигаются без помощи технического снаряжения (коньки и др.), является регби.
Игрок сборной Англии Кристиан Уэйд преодолел отметку в 40 км/ч. Самым быстрым хоккеистом является латвиец Роналдс Кениньш. Он на коньках превзошел английского регбиста на 0,9 км/ч — 41,3. Высокая скорость регбистов обуславливается и тем фактом, что многие приходят в этот вид из бега, а в частности спринта.
Скорость большинства футболистов сравнима с аналогичным показателем игроков в американский футбол. И хотя самый быстрый игрок NFL Тайрик Хилл с показателем 37,4 км/ч не дотягивает до топ-3 футболистов, в среднем показатели игроков двух видов равны.
По максимальной скорости с Усэйном Болтом могут сравниться только представители конькобежных видов. Во время установления рекорда на 100-метровке на Играх 2008 года в Пекине ямаец развил скорость до 44,7 км/ч. Конькобежцы и шорт-трекисты, по данным статистики, разгонялись до 46 км/ч. При этом в различных источниках отмечается, что скорость в хоккее с мячом приближается к 50 км/ч. Однако конкретных примеров авторы исследований не приводят.
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