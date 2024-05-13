Le Parisien узнала о стычке президента ПСЖ с уходящим из клуба Мбаппе
Между президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и Килианом Мбаппе, который 10 мая объявил об уходе из клуба, перед игрой с «Тулузой» произошла стычка, от которой «тряслись стены», пишет Le Parisien.
Мбаппе в прощальном видео не упомянул ни Аль-Хелаифи, ни эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани, что вызвало гнев руководителя клуба.
По данным газеты, он потребовал встречи с Мбаппе примерно за час до матча на стадионе «Парк де Пренс». Аль-Хелаифи и футболист уединились в помещении, откуда вскоре стал слышен громкий обмен репликами.
Из-за этого разговора ПСЖ опоздал на разминку на четыре минуты. Матч закончился победой «Тулузы» со счетом 3:1.
Отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи ухудшились в феврале, когда футболист объявил о намерении не продлевать контракт с ПСЖ. Между сторонами уже был конфликт по этому поводу прошлым летом, когда Мбаппе не взяли на предсезонный тур и временно посадили на скамейку запасных.
Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
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