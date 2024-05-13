Le Parisien: президент ПСЖ устроил стычку с Мбаппе, от которой «тряслись стены»

Le Parisien узнала о стычке президента ПСЖ с уходящим из клуба Мбаппе

Газета сообщила, что глава клуба поссорился с Мбаппе перед матчем с «Тулузой» из-за того, что футболист не поблагодарил его в своем прощальном видео. Очевидец рассказал, что от перепалки «тряслись стены»

Килиан Мбаппе (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Между президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и Килианом Мбаппе, который 10 мая объявил об уходе из клуба, перед игрой с «Тулузой» произошла стычка, от которой «тряслись стены», пишет Le Parisien.

Мбаппе в прощальном видео не упомянул ни Аль-Хелаифи, ни эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани, что вызвало гнев руководителя клуба.

По данным газеты, он потребовал встречи с Мбаппе примерно за час до матча на стадионе «Парк де Пренс». Аль-Хелаифи и футболист уединились в помещении, откуда вскоре стал слышен громкий обмен репликами.

Из-за этого разговора ПСЖ опоздал на разминку на четыре минуты. Матч закончился победой «Тулузы» со счетом 3:1.

Отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи ухудшились в феврале, когда футболист объявил о намерении не продлевать контракт с ПСЖ. Между сторонами уже был конфликт по этому поводу прошлым летом, когда Мбаппе не взяли на предсезонный тур и временно посадили на скамейку запасных.

Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».