Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии
Биатлонисты сборной Норвегии Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен рассказали NRK, как попали в автомобильную аварию в Эстонии перед этапом Кубка IBU.
ДТП произошло по пути из Стокгольма в эстонский Отепя. Арнеклейв и Кристиансен были пассажирами в арендованной машине.
«Было очень скользко. Мы проехали перекресток, прежде чем вылетели в кювет. Вся передняя часть была разбита, и машиной было невозможно управлять», — рассказал Кристиансен.
По словам Арнеклейв, удивительно, что никто не пострадал. «Машина была полностью разбита, и ехать дальше было невозможно. Трансмиссия была разрушена, а под машиной и под капотом все болталось. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что все прошло так хорошо», — сказала биатлонистка.
Арнеклейв добавила, что ей было тяжело с психологической точки зрения после этой аварии. «Первые несколько ночей мне снились кошмары, хотя я отделалась легкой болью в шее», — добавила она.
«Во время аварии я сидел впереди и был в полусне, но смог поднять ноги. К счастью, все закончилось хорошо», — отметил Кристиансен.
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