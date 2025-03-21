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Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии

Биатлонисты сборной Норвегии Арнеклейв и Кристиансен попали в ДТП в Эстонии
Машина с Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансеном вылетела в кювет, но сами спортсмены не пострадали
Юни Арнеклейв
Юни Арнеклейв (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Биатлонисты сборной Норвегии Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен рассказали NRK, как попали в автомобильную аварию в Эстонии перед этапом Кубка IBU.

ДТП произошло по пути из Стокгольма в эстонский Отепя. Арнеклейв и Кристиансен были пассажирами в арендованной машине.

«Было очень скользко. Мы проехали перекресток, прежде чем вылетели в кювет. Вся передняя часть была разбита, и машиной было невозможно управлять», — рассказал Кристиансен.

По словам Арнеклейв, удивительно, что никто не пострадал. «Машина была полностью разбита, и ехать дальше было невозможно. Трансмиссия была разрушена, а под машиной и под капотом все болталось. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что все прошло так хорошо», — сказала биатлонистка.

Арнеклейв добавила, что ей было тяжело с психологической точки зрения после этой аварии. «Первые несколько ночей мне снились кошмары, хотя я отделалась легкой болью в шее», — добавила она.

«Во время аварии я сидел впереди и был в полусне, но смог поднять ноги. К счастью, все закончилось хорошо», — отметил Кристиансен.

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Норвегия Эстония
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