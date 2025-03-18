 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста нашли живым

Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Александра Круглова нашли живым
Александра Круглова, приехавшего на чемпионат России по биатлону, нашли в одной из гостиниц Тюмени
Александр Круглов
Александр Круглов (Фото: t.me/penalty150)

Спортивного журналиста Александра Круглова, который 12 марта пропал в Тюмени, куда приехал освещать соревнования по биатлону, нашли живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

Metaratings пишет, что Круглов был найден в одной из гостиниц Тюмени.

Другие подробности не уточняются.

«Пока все стояли на ушах, Александр спокойно общался с коллегой Бахусом и бодрствовал в укромном месте! Всем ЗОЖ!» — написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Круглов был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице, были вызваны полиция и скорая помощь.

В Тюмени с 13 по 16 марта проходили гонки чемпионата России по биатлону. «ЛизаАлерт» сообщал, что заявка на поиск 40-летнего Круглова поступила 16 марта, а последний раз его видели 12 марта.

Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Журналист ранее работал на «Чемпионате», News.ru, Metaratings и в других спортивных изданиях.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Тюмень
Материалы по теме
В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлону
Спорт
Биатлонист пропустит конец сезона из-за травм после драки с тренером
Спорт
Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Схиархимандрита Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыниОбщество, 14:26
СК установил факты убийств двух женщин военными ВСУ в Курской областиПолитика, 14:20
Microsoft предупредила о новом криптовирусе. ДеталиКрипто, 14:18
Потанин не увидел повода для «раскрытых объятий» бизнеса ЗападуБизнес, 14:15
Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубляИнвестиции, 14:07
Кабмин пока не утвердил список компаний для «большой приватизации»Экономика, 14:02
Bloomberg узнало условия России для прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль пообещал «наилучшим образом» сообщить о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:59
Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 летСпорт, 13:50
Решетников назвал «задачу номер один» для развития экономики РоссииЭкономика, 13:39
Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста нашли живымСпорт, 13:37
Шортисты акций Tesla за три месяца заработали $16 млрдИнвестиции, 13:33
В Кремле объяснили, почему встреча Путина с бюро РСПП будет закрытойБизнес, 13:33
Инфографика привлекает клиентов. Как с ней работать продавцам на OzonPro, 13:32