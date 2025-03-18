Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста нашли живым

Александра Круглова, приехавшего на чемпионат России по биатлону, нашли в одной из гостиниц Тюмени

Александр Круглов (Фото: t.me/penalty150)

Спортивного журналиста Александра Круглова, который 12 марта пропал в Тюмени, куда приехал освещать соревнования по биатлону, нашли живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

Metaratings пишет, что Круглов был найден в одной из гостиниц Тюмени.

Другие подробности не уточняются.

«Пока все стояли на ушах, Александр спокойно общался с коллегой Бахусом и бодрствовал в укромном месте! Всем ЗОЖ!» — написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Круглов был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице, были вызваны полиция и скорая помощь.

В Тюмени с 13 по 16 марта проходили гонки чемпионата России по биатлону. «ЛизаАлерт» сообщал, что заявка на поиск 40-летнего Круглова поступила 16 марта, а последний раз его видели 12 марта.

Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Журналист ранее работал на «Чемпионате», News.ru, Metaratings и в других спортивных изданиях.