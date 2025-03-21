Йоханнес Бё выиграл спринт на последнем в карьере этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, который завершит карьеру в конце сезона, выиграл в Хольменколлене 91-ю личную гонку на высшем уровне

Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринте преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира, который проходит в Хольменколлене.

Пятикратный олимпийский чемпион показал результат 24 минуты 49,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Норвежцы заняли весь пьедестал. Вторым стал Стурла Легрейд (отставание 25,7 секунды; без промахов), третьим — Йоханнес Дале-Шевдал (+36,7; 1).

31-летний Бё одержал 91-ю личную победу в карьере на высшем уровне (Кубок мира, ЧМ, Олимпиада). Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьёрндалену (95).

Ранее Бё объявил, что завершит карьеру в конце сезона.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.