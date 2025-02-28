 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Биатлонист пропустит конец сезона из-за травм после драки с тренером

Биатлонист Расторгуев выбыл до конца сезона из-за травмы после драки с тренером
Призер чемпионата мира Андрей Расторгуев сломал палец в драке с Илмарсом Брицисом
Андрей Расторгуев
Андрей Расторгуев (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что выбыл до конца сезона из-за перелома пальца.

«К сожалению, последний мой старт в нынешнем сезоне уже прошел. Палец сломан, а Андрей — нет», — написал Расторгуев в сторис, выложив рентгеновский снимок пальца и свое фото из больницы.

Расторгуев получил травму в драке с тренером сборной Илмарсом Брицисом на недавнем чемпионате мира.

Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с Расторгуевым
Спорт
Андрей Расторгуев

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел после того, как он зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж. В свою очередь, Брицис заявил, что Расторгуев в тот момент был в «неадекватном состоянии». Латвийская биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса, утверждает, что супруг лишь «защищал семью от психически нестабильного» спортсмена.

После этого скандала Брицис подал заявление об отставке.

Чемпионат мира-2025 прошел в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Латвия Андрей Расторгуев
Материалы по теме
Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в избиении
Спорт
Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлону
Спорт
Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Кремль фразой «ничего святого» оценил подготовку теракта против ТихонаПолитика, 12:55
Как Proof of History помогает блокчейн-сетям проверять транзакцииPro, 12:54
Рыночная капитализация «Кристалла» упала за год почти в два разаВино, 12:44
«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и СевастополеТехнологии и медиа, 12:41
Культ искренности: почему не надо быть собой на работе — Fast CompanyPro, 12:34
Военные освободили деревню Новая Сорочина в Курской областиПолитика, 12:33
Орбан счел невообразимым вступление Украины в ЕвросоюзПолитика, 12:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с УкраинойПолитика, 12:29
В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского поясаСпорт, 12:25
Politico узнал об «отрезвляющем» сигнале Трампа для ЕвропыПолитика, 12:24
Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей РахимбаевОбщество, 12:24
Microsoft определилась со сроками закрытия SkypeТехнологии и медиа, 12:17
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержатьPro, 12:14
В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала⁠Бизнес, 12:12