Биатлонист Расторгуев выбыл до конца сезона из-за травмы после драки с тренером

Биатлонист пропустит конец сезона из-за травм после драки с тренером

Призер чемпионата мира Андрей Расторгуев сломал палец в драке с Илмарсом Брицисом

Андрей Расторгуев (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что выбыл до конца сезона из-за перелома пальца.

«К сожалению, последний мой старт в нынешнем сезоне уже прошел. Палец сломан, а Андрей — нет», — написал Расторгуев в сторис, выложив рентгеновский снимок пальца и свое фото из больницы.

Расторгуев получил травму в драке с тренером сборной Илмарсом Брицисом на недавнем чемпионате мира.

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел после того, как он зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж. В свою очередь, Брицис заявил, что Расторгуев в тот момент был в «неадекватном состоянии». Латвийская биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса, утверждает, что супруг лишь «защищал семью от психически нестабильного» спортсмена.

После этого скандала Брицис подал заявление об отставке.

Чемпионат мира-2025 прошел в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.