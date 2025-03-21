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Российский вратарь сделал две результативные передачи в матче НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал две результативные передачи в матче НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал две результативные передачи в домашнем матче против «Монреаля»
Илья Сорокин
Илья Сорокин (Фото: Global Look Press)

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась после овертайма со счетом 4:3.

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал две результативные передачи. Также он отразил 38 из 41 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. 

Сорокин стал четвертым российским голкипером, который смог сделать два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось Илье Брызгалову (2006 год), Николаю Хабибулину (2007) и Петру Кочеткову (2024).

В плей-офф НХЛ две голевые передачи за игру среди вратарей из России смог отдать только Игорь Шестеркин (2022) из «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Рекордсменом по числу результативных передач среди голкиперов в одном матче НХЛ является канадец Джефф Риз, который в 1993 году в игре против «Сан-Хосе» (13:1) сделал три передачи.

«Айлендерс», набравший 72 очка в 68 матчах, располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Илья Сорокин Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс
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