Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 голами
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (3:2) и установил рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами.
Овечкин в 15-й раз в карьере отметился 35-ю голами в одном сезоне регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю второе место занимает Майк Гартнер (14), который выступал за «Вашингтон» с 1979 по 1989 год, а на третьем месте Уэйн Гретцки (13).
Гол в матче с «Филадельфией» стал для Овечкина 888-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Кроме этого, он стал третьим в истории игроком чемпионата, который забил 240 шайб в первых периодах (после Уэйн Гретцки — 241, Фил Эспозито — 240).
После этого матча НХЛ обновила прогноз относительно даты, когда Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (Овечкин — 888 голов, Гретцки — 894). Теперь лига считает, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашней игре с «Коламбусом».
«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах чемпионата и обеспечил команде выход в плей‑офф НХЛ. Клуб Овечкина первым набрал 100 очков.
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