 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 голами

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Филадельфией Флайерз». Нападающий в 15-й раз в карьере отличился 35-ю голами в одном сезоне «регулярки»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (3:2) и установил рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами.

Овечкин в 15-й раз в карьере отметился 35-ю голами в одном сезоне регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю второе место занимает Майк Гартнер (14), который выступал за «Вашингтон» с 1979 по 1989 год, а на третьем месте Уэйн Гретцки (13).

Гол в матче с «Филадельфией» стал для Овечкина 888-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Кроме этого, он стал третьим в истории игроком чемпионата, который забил 240 шайб в первых периодах (после Уэйн Гретцки — 241, Фил Эспозито — 240).

Гол Овечкина помог «Вашингтону» первым выйти в плей-офф
Спорт

После этого матча НХЛ обновила прогноз относительно даты, когда Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (Овечкин — 888 голов, Гретцки — 894). Теперь лига считает, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашней игре с «Коламбусом».

«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах чемпионата и обеспечил команде выход в плей‑офф НХЛ. Клуб Овечкина первым набрал 100 очков.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Гол Овечкина помог «Вашингтону» первым выйти в плей-офф
Спорт
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов
Спорт
Жена Овечкина рассказала о поездке на Рождество на виллу Трампа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Почему бывшему предпринимателю труднее найти работуPro, 09:43
ФСИН начала тестировать в СИЗО «интеллектуальное блокирование» связиТехнологии и медиа, 09:36
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 голамиСпорт, 09:30
Россияне назвали размер комфортной пенсииОбщество, 09:27
Новая Москва стала первой по числу и доле сделок в новостройках в февралеНедвижимость, 09:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
«Ядерная латентность»: почему в Германии отказываются демонтировать АЭСPro, 09:12
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Лавров получил высшую награду РоссииПолитика, 09:12
«Да, я не рокерша»: Елизавета Боярская — о театре, кино и себе настоящейLife, 09:00
El Pais узнала о поддержке прекращения огня некоторыми военными ВСУПолитика, 08:59
NYT узнала о брифинге для Маска о планах США на случай войны с КитаемПолитика, 08:56
Один из резервуаров нефтебазы в Краснодарском крае полностью выгорелОбщество, 08:45
Почему мир помешался на высокобелковых продуктах — The EconomistPro, 08:35
Кнайсль вспомнила, как Лавров с юмором отреагировал на колкость в АвстрииПолитика, 08:33