Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 голами

Российский форвард Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Филадельфией Флайерз». Нападающий в 15-й раз в карьере отличился 35-ю голами в одном сезоне «регулярки»

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (3:2) и установил рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами.

Овечкин в 15-й раз в карьере отметился 35-ю голами в одном сезоне регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю второе место занимает Майк Гартнер (14), который выступал за «Вашингтон» с 1979 по 1989 год, а на третьем месте Уэйн Гретцки (13).

Гол в матче с «Филадельфией» стал для Овечкина 888-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Кроме этого, он стал третьим в истории игроком чемпионата, который забил 240 шайб в первых периодах (после Уэйн Гретцки — 241, Фил Эспозито — 240).

После этого матча НХЛ обновила прогноз относительно даты, когда Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (Овечкин — 888 голов, Гретцки — 894). Теперь лига считает, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашней игре с «Коламбусом».

«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах чемпионата и обеспечил команде выход в плей‑офф НХЛ. Клуб Овечкина первым набрал 100 очков.