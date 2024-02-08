В УЕФА назвали опасным продолжение разговоров о допуске российских юношей
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил на пресс-конференции, что вопрос допуска российских юниоров перестал обсуждаться в организации, как только стало понятно, что это невозможно и неосуществимо.
«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю организацию в опасное положение», — цитирует Теодоридиса «РИА Новости».
УЕФА в конце сентября поручил найти техническое решение для допуска на турниры российских команд до 17 лет. Заявление УЕФА вызвало критику и угрозы бойкота со стороны 12 членов УЕФА (из 55), в том числе Англии и Украины. Позднее УЕФА признал, что способа вернуть россиян не нашлось.
В январе The Telegraph сообщила о желании главы УЕФА Александера Чеферина все же смягчить санкции для российских молодежных команд.
Российские сборные и клубы всех возрастов отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
Генсек РФС Максим Митрофанов 7 февраля заявил, что УЕФА пытается вернуть российские команды, но из-за ощутимого давления от ряда ассоциаций «не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта».
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