Пятерым хоккеистам запретили играть за сборную Канады из-за изнасилования

Санкции были введены в связи с делом об изнасиловании, которое произошло в 2018 году. По этому делу обвинения были предъявлены пятерым хоккеистам, выступавшим на молодежном ЧМ-2018

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Федерация хоккея Канады запретила всем игрокам молодежной сборной страны, которые играли на чемпионате мира 2018 года, выступать в любом качестве на турнирах под своей эгидой из-за дела об изнасиловании. Об этом сообщается на сайте федерации.

«До завершения процесса все игроки молодежной сборной 2018 года отстранены и не имеют права играть, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе было объявлено, что пятерым игрокам, среди которых четверо выступают в НХЛ, предъявлены обвинения по уголовному делу об изнасиловании девушки. Фигурантами дела являются Майкл Маклеод, Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон (швейцарская «Амбри-Пиотта»).

24-летняя женщина подала иск в мае 2022-го. Она утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере. На тот момент по делу проходили восемь игроков. Также в качестве ответчиков выступали Федерация хоккея Канады и юниорская Канадская хоккейная лига (CHL).

В итоге в 2022-м женщина отозвала иск по соглашению сторон с федерацией за неназванную сумму в качестве компенсации. Однако история стала резонансной и привлекла внимание членов парламента Канады. После этого Федерация хоккея Канады начала собственное расследование. Совету директоров федерации и генеральному директору Скотту Смиту пришлось уйти в отставку.

Все подозреваемые стали в 2018 году победителями молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. В составе той команды среди прочих выступал обладатель Кубка Стэнли и «Норрис Трофи» (приза лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ), самый ценный игрок плей-офф НХЛ 2022 года Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш».