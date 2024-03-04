Против Скотти Пиппена подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю
Бывшая любовница шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Скотти Пиппена подала иск против него, его брата и бывшей жены Ларсы, а также «Чикаго Буллз» на $250 млн в суд округа Кук (штат Иллинойс, США), сообщает Page Six.
Чиветт Валентайн утверждает, что встречалась с баскетболистом в 1987–1993 годах и рассталась с ним из-за того, что он и его брат ее изнасиловали. После этого у женщины родился сын, которого убили в 2011-м.
Валентайн заявила, что Пиппен и его жена-актриса, используя свою популярность, преследовали ее. В частности, она обвинила баскетболиста в том, что он создавал ей трудности в поиске жилья и работы и использовал связи с чиновниками, чтобы отклонить ее жалобы в полицию и выставить ее психически нездоровой.
Представители 58-летнего Пиппена, его бывшей жены и «Чикаго» не стали комментировать иск.
Валентайн уже пыталась судиться с баскетболистом, подав в 2019 году против него иск на $9999 — она заявляла, что потратила много денег, навещая игрока на выездах, а он обещал ей возместить расходы, но не сделал этого.
Пиппен на протяжении карьеры в НБА также играл за «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трейл Блейзерс». В 1992 и 1996 годах он выиграл Олимпиаду со сборной США.
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