К чемпиону НБА Скотти Пиппену подали иск на $250 млн за травлю и изнасилование

Против Скотти Пиппена подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю

Истица Чиветт Валентайн, в частности, заявила, что Скотти Пиппен и его бывшая жена ее преследовали, пытались испортить ей жизнь и выставить психически больной

Скотти Пиппен (Фото: Matt King / Getty Images)

Бывшая любовница шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Скотти Пиппена подала иск против него, его брата и бывшей жены Ларсы, а также «Чикаго Буллз» на $250 млн в суд округа Кук (штат Иллинойс, США), сообщает Page Six.

Чиветт Валентайн утверждает, что встречалась с баскетболистом в 1987–1993 годах и рассталась с ним из-за того, что он и его брат ее изнасиловали. После этого у женщины родился сын, которого убили в 2011-м.

Валентайн заявила, что Пиппен и его жена-актриса, используя свою популярность, преследовали ее. В частности, она обвинила баскетболиста в том, что он создавал ей трудности в поиске жилья и работы и использовал связи с чиновниками, чтобы отклонить ее жалобы в полицию и выставить ее психически нездоровой.

Представители 58-летнего Пиппена, его бывшей жены и «Чикаго» не стали комментировать иск.

Валентайн уже пыталась судиться с баскетболистом, подав в 2019 году против него иск на $9999 — она заявляла, что потратила много денег, навещая игрока на выездах, а он обещал ей возместить расходы, но не сделал этого.

Пиппен на протяжении карьеры в НБА также играл за «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трейл Блейзерс». В 1992 и 1996 годах он выиграл Олимпиаду со сборной США.