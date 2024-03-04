 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Против Скотти Пиппена подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю

К чемпиону НБА Скотти Пиппену подали иск на $250 млн за травлю и изнасилование
Истица Чиветт Валентайн, в частности, заявила, что Скотти Пиппен и его бывшая жена ее преследовали, пытались испортить ей жизнь и выставить психически больной
Скотти Пиппен
Скотти Пиппен (Фото: Matt King / Getty Images)

Бывшая любовница шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Скотти Пиппена подала иск против него, его брата и бывшей жены Ларсы, а также «Чикаго Буллз» на $250 млн в суд округа Кук (штат Иллинойс, США), сообщает Page Six.

Чиветт Валентайн утверждает, что встречалась с баскетболистом в 1987–1993 годах и рассталась с ним из-за того, что он и его брат ее изнасиловали. После этого у женщины родился сын, которого убили в 2011-м.

Валентайн заявила, что Пиппен и его жена-актриса, используя свою популярность, преследовали ее. В частности, она обвинила баскетболиста в том, что он создавал ей трудности в поиске жилья и работы и использовал связи с чиновниками, чтобы отклонить ее жалобы в полицию и выставить ее психически нездоровой.

Стив Керр стал самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА
Спорт
Стив Керр

Представители 58-летнего Пиппена, его бывшей жены и «Чикаго» не стали комментировать иск.

Валентайн уже пыталась судиться с баскетболистом, подав в 2019 году против него иск на $9999 — она заявляла, что потратила много денег, навещая игрока на выездах, а он обещал ей возместить расходы, но не сделал этого.

Пиппен на протяжении карьеры в НБА также играл за «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трейл Блейзерс». В 1992 и 1996 годах он выиграл Олимпиаду со сборной США.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол НБА
Материалы по теме
Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки 40 тысяч очков
Спорт
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты Политика, 19:57
«Спартак» после поражения не взял Ковальчука на третий матч плей-офф КХЛ Спорт, 19:51
Объем размещений высокодоходных облигаций достиг рекордных значений Инвестиции, 19:46
«Ак Барс» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:24
ФСБ завела дело о диверсии после взрыва на железной дороге под Самарой Политика, 19:23
Против Скотти Пиппена подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю Спорт, 19:10
NVIDIA обогнала Saudi Aramco и стала третьей по капитализации в мире Бизнес, 19:08
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Telegram произошел второй за неделю сбой Технологии и медиа, 19:03
BAIC представил новый кроссовер X75 для России. Фото и цены Авто, 19:00
Президент Литвы призвал чиновников не делать «апокалиптических заявлений» Политика, 18:57
ЦБ сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России Финансы, 18:52
МИД объявил немецкому послу демарш из-за утечки беседы военных о Taurus Политика, 18:51
На Украине создали улучшенные камеры в СИЗО для сбежавших коррупционеров Политика, 18:51
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении Политика, 18:46