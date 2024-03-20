Суд согласился отпустить Дани Алвеса под залог €1 млн
Суд в Барселоне постановил, что бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес, приговоренный к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование, может быть освобожден под залог €1 млн, сообщает Reuters.
Среди других условий освобождения Алвеса до вступления приговора в силу после поданных апелляций — сдача его бразильского и испанского паспортов, чтобы он не мог покинуть страну, а также обязательство еженедельно являться в суд. Также ему запрещено приближаться к потерпевшей.
Алвес, которого задержали в январе 2023 года, пока отбыл под стражей только четверть наказания. Ранее его отказывались отпускать под залог из-за риска побега из Испании.
22 февраля суд в Барселоне приговорил Алвеса к четырем с половиной годам за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го. Алвес также должен выплатить пострадавшей компенсацию.
На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.
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