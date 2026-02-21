В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей

Сергей Крянин отметил, что Савелий Коростелев допускал ошибки в марафоне классическим стилем на 50 км, но у 22-летнего спортсмена «есть время над этим поработать»

Савелий Коростелев (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Выступление российского лыжника Савелия Коростелева на Олимпийских играх 2026 года является шикарным для его молодого возраста. Об этом «РБК Спорт» заявил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Для молодого возраста Савелия и его дебюта это просто шикарное выступление. И на тех дистанциях, где он получает больше удовольствия, это 20 км и 50 км, у него лучший результат. Он показал достойное сопротивление и боролся до последнего. Те места, которые он занял, это просто здорово. И это дает стимул для того, чтобы готовиться к следующей Олимпиаде. Я уверен, что он, сделав из этого выводы, на следующей Олимпиаде завоюет нам обязательно золото и кучу других медалей», — сказал Крянин.

Член Президиума ФРГ отметил, что Коростелев допускал ошибки, но у 22-летнего спортсмена «есть время над этим поработать». «Он молодой. У него есть время и есть стимул для того, чтобы он завоевал медали на следующих Олимпийских. У Савелия расцвет наступит по физиологии в 27 лет — 33 года. Клэбо сейчас как раз находится в том временном периоде, когда у него всё совпадает — и опыт, и сила, и умение», — добавил он.

Крянин заявил, что у Коростелева «еще всё впереди». «Я горжусь, что Савелий сопротивляется со столь опытными спортсменами. Теперь надо засучивать рукава, вставать и работать. И тогда всё получится», — заключил он.

Коростелев 21 февраля занял пятое место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Италии. Ранее на Олимпиаде Коростелев стал четвертым в скиатлоне, 15-м в раздельной гонке на 10 км и 35-м в спринте.

Призовую тройку в марафоне классическим стилем на 50 км составили норвежцы: Йоханнес Клебо со временем 2 часа 7 минут 7,1 секунды взял шестое золото подряд, Мартин Нюэнгет (отставание 17,5 секунды) стал вторым. Бронза у Эмиля Иверсена (+46,2), который отстал на середине последнего круга. Все три призера не меняли лыжи по ходу марафона.

Коростелев шел четвертым, но на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Коростелев проиграл Клебо 3 минуты 16 секунд.