 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,55 x 5 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4 2 2,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,82 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей

В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Олимпиаде без медалей
Сюжет
Олимпиада-2026
Сергей Крянин отметил, что Савелий Коростелев допускал ошибки в марафоне классическим стилем на 50 км, но у 22-летнего спортсмена «есть время над этим поработать»
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Выступление российского лыжника Савелия Коростелева на Олимпийских играх 2026 года является шикарным для его молодого возраста. Об этом «РБК Спорт» заявил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Для молодого возраста Савелия и его дебюта это просто шикарное выступление. И на тех дистанциях, где он получает больше удовольствия, это 20 км и 50 км, у него лучший результат. Он показал достойное сопротивление и боролся до последнего. Те места, которые он занял, это просто здорово. И это дает стимул для того, чтобы готовиться к следующей Олимпиаде. Я уверен, что он, сделав из этого выводы, на следующей Олимпиаде завоюет нам обязательно золото и кучу других медалей», — сказал Крянин.

Коростелев фразой «я умер» оценил участие в марафоне на Олимпиаде
Спорт
Савелий Коростелев

Член Президиума ФРГ отметил, что Коростелев допускал ошибки, но у 22-летнего спортсмена «есть время над этим поработать». «Он молодой. У него есть время и есть стимул для того, чтобы он завоевал медали на следующих Олимпийских. У Савелия расцвет наступит по физиологии в 27 лет — 33 года. Клэбо сейчас как раз находится в том временном периоде, когда у него всё совпадает — и опыт, и сила, и умение», — добавил он.

Крянин заявил, что у Коростелева «еще всё впереди». «Я горжусь, что Савелий сопротивляется со столь опытными спортсменами. Теперь надо засучивать рукава, вставать и работать. И тогда всё получится», — заключил он.

Коростелев 21 февраля занял пятое место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Италии. Ранее на Олимпиаде Коростелев стал четвертым в скиатлоне, 15-м в раздельной гонке на 10 км и 35-м в спринте.

Призовую тройку в марафоне классическим стилем на 50 км составили норвежцы: Йоханнес Клебо со временем 2 часа 7 минут 7,1 секунды взял шестое золото подряд, Мартин Нюэнгет (отставание 17,5 секунды) стал вторым. Бронза у Эмиля Иверсена (+46,2), который отстал на середине последнего круга. Все три призера не меняли лыжи по ходу марафона.

Коростелев шел четвертым, но на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Коростелев проиграл Клебо 3 минуты 16 секунд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Зимние Олимпийские игры Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Арабские страны осудили заявление посла США о претензиях Израиля на земли Политика, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде Спорт, 18:40
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:37
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Reuters узнал о частичном выводе кубинских элитных сил из Венесуэлы Политика, 18:26
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде Спорт, 18:23
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр Спорт, 18:21
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра Общество, 18:18
В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей Спорт, 18:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале Политика, 17:51
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре Политика, 17:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:44