Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев фразой «я умер» оценил участие в марафоне на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В марафоне классическим стилем на 50 км Коростелев занял пятое место. Победил норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин признался, что на третьем круге был готов сойти с дистанции
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал марафон классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии самой сложной гонкой в его жизни. Об этом спортсмен заявил в эфире NRK.

«Я умер. Думаю, это была самая сложная гонка в моей жизни. Не помню, чтобы я когда‑то просто пешком шел на финиш. На третьем круге я хотел сделать то же самое, что Амундсен и Нисканен (оба сошли с дистанции после 15 км. — РБК)», — сказал Коростелев.

Лыжник добавил, что без разницы, какое место он занял: «первая тройка была слишком далеко» и он «просто дошел до финиша».

После 15 км с гонки сошли чемпион Игр-2018 в этой дисциплине финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Амундсен.

В марафоне россиянин занял пятое место. Коростелев шел четвертым, но на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Спортсмен проиграл победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты 16 секунд.

Надежды на Коростелева не оправдались. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Весь пьедестал заняли норвежцы: Клебо со временем 2 часа 7 минут 7,1 секунды взял шестое золото подряд, Мартин Нюэнгет (отставание 17,5 секунды) стал вторым, бронза у Эмиля Иверсена (+46,2).

Ранее на Играх Коростелев стал четвертым в скиатлоне, 15-м в раздельной гонке на 10 км и 35-м в спринте.

Российская лыжница Дарья Непряева 22 февраля выступит в женском марафоне на 50 км.

Рената Утяева
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
