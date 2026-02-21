Фристайлисты из США выиграли командный турнир в акробатике на Олимпиаде
Американские фристайлисты стали победителями командных соревнований по акробатике на Олимпиаде в Италии с результатом 325,25 балла.
За американскую команду выступали Кайла Кун, Коннор Керран и Кристофер Лайллис.
Серебро у швейцарцев (296,91), бронза у китайцев (279,68).
Лайллис выиграл в этой дисциплине и на прошлой Олимпиаде в Пекине.
Смешанные командные соревнования по акробатике прошли на Играх второй раз.
