Фристайлисты из США выиграли командный турнир в акробатике на Олимпиаде

Американцы второй раз подряд взяли золото Олимпиады в этой дисциплине, опередив швейцарцев и китайцев

Кристофер Лайллис (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Американские фристайлисты стали победителями командных соревнований по акробатике на Олимпиаде в Италии с результатом 325,25 балла.

За американскую команду выступали Кайла Кун, Коннор Керран и Кристофер Лайллис.

Серебро у швейцарцев (296,91), бронза у китайцев (279,68).

Лайллис выиграл в этой дисциплине и на прошлой Олимпиаде в Пекине.

Смешанные командные соревнования по акробатике прошли на Играх второй раз.