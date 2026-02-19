Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2018 года Кэсси Шарп потеряла равновесие и сильно ударилась головой о снег во время квалификации в хафпайпе

Кэсси Шарп (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Канадская фристайлистка Кэсси Шарп, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, упала во время второй попытки в квалификации в хафпайпе на Играх в Италии и получила травму. Об этом сообщает TVA Sports.

Шарп, показавшая второй результат в первой попытке, во время второй попытки потеряла равновесие и сильно ударилась головой о землю.

Почти 10 минут после падения спортсменка оставалась на снегу, пока спасатели оказывали ей помощь. Ее эвакуировали с места происшествия на специальных медицинских санях, когда спортсменку увозили с трассы она сделала несколько обнадеживающих жестов рукой.

При этом Шарп с третьим результатом квалифицировалась в финал, который запланирован на 21 февраля. Пока неизвестно, сможет ли она принять в нем участие.

33-летняя Шарп является олимпийской чемпионкой 2018 года (став первой канадкой и второй чемпионкой в хафпайпе в истории Олимпийских игр) и серебряным призером Игр 2022 года в Пекине также в хафпайпе.