Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде
Канадская фристайлистка Кэсси Шарп, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, упала во время второй попытки в квалификации в хафпайпе на Играх в Италии и получила травму. Об этом сообщает TVA Sports.
Шарп, показавшая второй результат в первой попытке, во время второй попытки потеряла равновесие и сильно ударилась головой о землю.
Почти 10 минут после падения спортсменка оставалась на снегу, пока спасатели оказывали ей помощь. Ее эвакуировали с места происшествия на специальных медицинских санях, когда спортсменку увозили с трассы она сделала несколько обнадеживающих жестов рукой.
При этом Шарп с третьим результатом квалифицировалась в финал, который запланирован на 21 февраля. Пока неизвестно, сможет ли она принять в нем участие.
33-летняя Шарп является олимпийской чемпионкой 2018 года (став первой канадкой и второй чемпионкой в хафпайпе в истории Олимпийских игр) и серебряным призером Игр 2022 года в Пекине также в хафпайпе.
