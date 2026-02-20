Китайский фристайлист стал олимпийским чемпионом в акробатике

Золото взял Ван Синьди, серебро забрал швейцарец Ноэ Рот, бронзу — китаец Ли Тяньма

Ван Синди (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Китайский фристайлист Ван Синьди стал олимпийским чемпионом в акробатике на Играх в Италии.

Ван Синьди показал результат 132,60 балла.

Вторым стал швейцарец Ноэ Рот (131,58), третьим — еще один китаец Ли Тяньма (123,93).

Ван Синьди был участником Олимпийских игр 2018 и 2022 годов.

На Играх-2022 бронзу в этой дисциплине взял россиянин Илья Буров.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.