Китайский фристайлист стал олимпийским чемпионом в акробатике
Китайский фристайлист Ван Синьди стал олимпийским чемпионом в акробатике на Играх в Италии.
Ван Синьди показал результат 132,60 балла.
Вторым стал швейцарец Ноэ Рот (131,58), третьим — еще один китаец Ли Тяньма (123,93).
Ван Синьди был участником Олимпийских игр 2018 и 2022 годов.
На Играх-2022 бронзу в этой дисциплине взял россиянин Илья Буров.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
