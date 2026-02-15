Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле
Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери взял золото в парном могуле на Олимпийских играх в Италии.
В большом финале 33-летний Кингсбери победил японца Икума Хорисима.
В малом финале австралиец Мэтт Грэм победил японца Такуя Симакава и получил бронзу.
Парный могул — дисциплина, в которой два лыжника одновременно спускаются по параллельным трассам, покрытым буграми (могулами), выполняя акробатические прыжки на трамплинах. Главная цель — пройти трассу быстрее и техничнее соперника, при этом оценивается качество поворотов, прыжков и скорость.
Это второе золото спортсмена на Олимпиадах, первое он получил в 2018 году в Пхенчхане. Он является трехкратным серебряным призером Игр в могуле (2014, 2018, 2026), а также девятикратным чемпионом мира.
Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»