Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле

Микаэль Кингсбери в большом финале победил японца Икума Хорисима. Бронзу взял австралиец Мэтт Грэм

Микаэль Кингсбери (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери взял золото в парном могуле на Олимпийских играх в Италии.

В большом финале 33-летний Кингсбери победил японца Икума Хорисима.

В малом финале австралиец Мэтт Грэм победил японца Такуя Симакава и получил бронзу.

Парный могул — дисциплина, в которой два лыжника одновременно спускаются по параллельным трассам, покрытым буграми (могулами), выполняя акробатические прыжки на трамплинах. Главная цель — пройти трассу быстрее и техничнее соперника, при этом оценивается качество поворотов, прыжков и скорость.

Это второе золото спортсмена на Олимпиадах, первое он получил в 2018 году в Пхенчхане. Он является трехкратным серебряным призером Игр в могуле (2014, 2018, 2026), а также девятикратным чемпионом мира.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.