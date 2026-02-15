 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,6 x 2,9 2 3,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,15 x 8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,7 x 5,8 2 1,37 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,45 x 3,5 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,65 x 4 2 1,9 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле

Сюжет
Олимпиада-2026
Микаэль Кингсбери в большом финале победил японца Икума Хорисима. Бронзу взял австралиец Мэтт Грэм
Микаэль Кингсбери
Микаэль Кингсбери (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери взял золото в парном могуле на Олимпийских играх в Италии.

В большом финале 33-летний Кингсбери победил японца Икума Хорисима.

В малом финале австралиец Мэтт Грэм победил японца Такуя Симакава и получил бронзу.

Парный могул — дисциплина, в которой два лыжника одновременно спускаются по параллельным трассам, покрытым буграми (могулами), выполняя акробатические прыжки на трамплинах. Главная цель — пройти трассу быстрее и техничнее соперника, при этом оценивается качество поворотов, прыжков и скорость.

Это второе золото спортсмена на Олимпиадах, первое он получил в 2018 году в Пхенчхане. Он является трехкратным серебряным призером Игр в могуле (2014, 2018, 2026), а также девятикратным чемпионом мира.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Олимпиада-2026 фристайл
Материалы по теме
Шведский биатлонист взял золото в гонке преследования на Олимпиаде
Спорт
Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Играх из-за обуви
Спорт
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
В ИМЭМО оценили, снизит ли искусственный интеллект роль человека Технологии и медиа, 15:29
Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс Общество, 15:26
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США перехватили в Индийском океане еще один танкер Политика, 15:18
«Газпром» сообщил об историческом падении запасов газа во Франции и ФРГ Бизнес, 15:14
Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады Спорт, 15:11
Умер создатель приставки Sega Mega Drive Хидеки Сато Общество, 15:11
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле Спорт, 15:00
NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая Политика, 14:47
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:45
Стали известны детали нападения на двух женщин в храме Челябинска Общество, 14:44
Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом Политика, 14:43
Часть Одессы и Черноморска остались без света Политика, 14:39
Травмированную на Играх Вонн выписали из больницы после четырех операций Спорт, 14:28