Борцу Садулаеву дали визу в Албанию, которая примет чемпионат Европы
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию для участия в рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW), который стартует 25 февраля. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян.
В Тиране в апреле также пройдет чемпионат Европы — эти соревнования Садулаев пропустил два раза подряд из-за проблем с визами.
В 2024 году его не пустили в Румынию и не дали допуск на олимпийский отборочный турнир, а в 2025-м не дали визу в Словакию на чемпионат Европы и в Хорватию на чемпионат мира.
Помимо Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио Садулаев шесть раз выигрывал чемпионат мира и четыре раза — чемпионат Европы.
