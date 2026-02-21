Борцу Садулаеву дали визу в Албанию, которая примет чемпионат Европы

Садулаев получил визу в Албанию — в конце февраля там пройдет рейтинговый турнир UWW, а в апреле — чемпионат Европы. Российский вольник пропустил два предыдущих чемпионата Европы из-за проблем с визами

Абдулрашид Садулаев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию для участия в рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW), который стартует 25 февраля. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян.

В Тиране в апреле также пройдет чемпионат Европы — эти соревнования Садулаев пропустил два раза подряд из-за проблем с визами.

В 2024 году его не пустили в Румынию и не дали допуск на олимпийский отборочный турнир, а в 2025-м не дали визу в Словакию на чемпионат Европы и в Хорватию на чемпионат мира.

Помимо Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио Садулаев шесть раз выигрывал чемпионат мира и четыре раза — чемпионат Европы.