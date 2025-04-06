Лидер сборной России подтвердил пропуск ЧЕ по борьбе из-за отказа в визе
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил в телеграм-канале, что ему не удалось решить вопрос с визой для поездки в Словакию на чемпионат Европы.
Турнир пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля. Накануне главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов сообщил, что из-за отказа в визе вместо Садулаева заявили Магомеда Курбанова. Садулаев после этого написал, что у него еще есть надежда поехать на соревнования, а вопрос визы рассматривается МИД России и Словакии.
«История повторяется — я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию. Как много вопросов в этой истории и так мало ответов», — написал борец.
Садулаев из-за отказа во въезде в Румынию пропустил европейское первенство в Бухаресте в прошлом году. Он также не получил допуск на олимпийский отбор.
Садулаеву 28 лет, он чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и Токио, шестикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.
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