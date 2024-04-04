 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

МОК не допустил борца Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру

МОК запретил борцу Садулаеву выступить на лицензионном олимпийском турнире
В январе украинские спортсмены попросили Макрона не допустить россиян к Олимпиаде-2024, а в феврале Садулаеву отказали во въезде в Румынии на чемпионат Европы. В Баку вместо него выступит Алихан Жабраилов
Фото: Абдулрашид Садулаев (Фото: Berit Roald / NTB / ТАСС)
Фото: Абдулрашид Садулаев (Фото: Berit Roald / NTB / ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев», — сказал Мамиашвили.

По словам президента ФСБР, даже если Садулаев прилетит в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета. Вместо него в столице Азербайджана выступит борец Алихан Жабраилов. «Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», — отметил Мамиашвили.

В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде
Спорт
Фото:Global Look Press

В январе украинские футболисты призвали президента Франции Эмманюэля Макрона не пустить россиян на Олимпиаду. В письме они упомянули спортсменов, которые, по их мнению, поддержали военную операцию. В перечне оказался и Садулаев.

В феврале Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы. Сперва ему не дали румынскую визу, но он смог получить шенген через другую страну. По словам главы ФСБР, вопрос с визой пытались решить 2,5 часа, но борцу не помогли ни поддержка организаторов турнира, ни все необходимые подтверждения.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Мир Ландау
Абдулрашид Садулаев Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024
Материалы по теме
В Кремле оценили слова главы МОК о наблюдении за российскими спортсменами
Спорт
МОК предоставит российским спортсменам жилье и транспорт на Олимпиаде
Спорт
В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Конгресс Перу выразил доверие правительству Болуарте на фоне дела о Rolex Политика, 05:36
Над Тульской областью сбили два дрона Политика, 05:08
МОК не допустил борца Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру Спорт, 05:05
Reuters сообщил о росте доли российского газа в Европе до 15% Экономика, 04:57
Захарова исключила неточности в расследовании теракта в «Крокусе» Политика, 04:36
Журналистка Стил заявила о срежиссированном интервью с Байденом Политика, 04:15
Politico назвало нужное ВСУ оружие Политика, 03:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Власти Зимбабве ввели в стране режим бедствия из-за засухи Общество, 03:48
Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью Политика, 02:51
Мэр Харькова сообщил о погибших после взрывов Политика, 02:46
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 02:34
В Москве арестовали двух конвойных за помощь авторитету Шишкану Общество, 02:28
Антонов призвал западные страны отказаться от идеи поражения Москвы Политика, 02:20
Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных Политика, 01:57