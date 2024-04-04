МОК не допустил борца Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев», — сказал Мамиашвили.
По словам президента ФСБР, даже если Садулаев прилетит в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета. Вместо него в столице Азербайджана выступит борец Алихан Жабраилов. «Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», — отметил Мамиашвили.
В январе украинские футболисты призвали президента Франции Эмманюэля Макрона не пустить россиян на Олимпиаду. В письме они упомянули спортсменов, которые, по их мнению, поддержали военную операцию. В перечне оказался и Садулаев.
В феврале Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы. Сперва ему не дали румынскую визу, но он смог получить шенген через другую страну. По словам главы ФСБР, вопрос с визой пытались решить 2,5 часа, но борцу не помогли ни поддержка организаторов турнира, ни все необходимые подтверждения.
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