Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником

Петросян планировала показать на показательных выступлениях Олимпиады в Милане совместный номер с Петром Гуменником

Аделия Петросян (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Милане, примет участие в показательных выступлениях (гала-концерте), которые пройдут 21 февраля. Как стало известно Sport24 и «Спорт-Экспрессу», фигуристка рассматривала возможность пригласить для совместного номера соотечественника Петра Гуменника.

Однако в федерации фигурного катания на коньках России Петросян пояснили, что это невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU). По информации «СЭ», российская федерация вела переговоры с ISU, но организаторы не сочли возможным такое выступление.

Гуменник не был приглашен на показательные выступления в числе мужчин — участников Олимпиады.

Петросян станет единственной российской фигуристкой, которая выступит на гала-концерте. Свой номер она покажет под песню певицы Шакиры.

18-летняя фигуристка в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.