Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником
Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Милане, примет участие в показательных выступлениях (гала-концерте), которые пройдут 21 февраля. Как стало известно Sport24 и «Спорт-Экспрессу», фигуристка рассматривала возможность пригласить для совместного номера соотечественника Петра Гуменника.
Однако в федерации фигурного катания на коньках России Петросян пояснили, что это невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев (ISU). По информации «СЭ», российская федерация вела переговоры с ISU, но организаторы не сочли возможным такое выступление.
Гуменник не был приглашен на показательные выступления в числе мужчин — участников Олимпиады.
Петросян станет единственной российской фигуристкой, которая выступит на гала-концерте. Свой номер она покажет под песню певицы Шакиры.
18-летняя фигуристка в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
