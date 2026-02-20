 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
До Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех Олимпиадах после 1960 года
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх.

В Италии выступали только два российских фигуриста. Аделия Петросян в четверг в произвольной программе упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.

Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Никита Филиппов

Петр Гуменник с результатом 271,21 балла также занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании.

На Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо российских фигуристов не допустили до командного турнира, парных соревнований и танцев на льду.

Всего на счету российских фигуристов, учитывая результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee) 36 олимпийских медалей: 17 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых.

В целом до Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех Олимпийских играх после 1960 года.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
фигурное катание Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх
Спорт
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде
Спорт
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Спорт
