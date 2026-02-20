Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на ОИ

Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиадах

До Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех Олимпиадах после 1960 года

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх.

В Италии выступали только два российских фигуриста. Аделия Петросян в четверг в произвольной программе упала с четверного тулупа и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место.

Петр Гуменник с результатом 271,21 балла также занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании.

На Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо российских фигуристов не допустили до командного турнира, парных соревнований и танцев на льду.

Всего на счету российских фигуристов, учитывая результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee) 36 олимпийских медалей: 17 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых.

В целом до Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех Олимпийских играх после 1960 года.