Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке

Супругой 45-летнего экс-футболиста сборной России стала Ангелина Шкатова, серебряный призер Олимпиады в Токио в группах

Фото: личный архив Вячеслава Малафеева

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

24-летняя Шкатова и 45-летний Малафеев опубликовали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото из загса Петроградского района Санкт-Петербурга с подписью: 21.02.2025💍❤️.

Для Малафеева это третий брак, у него есть трое детей от первых двух жен.

Шкатова является серебряным призером Олимпиады в Токио в художественной гимнастике в групповом многоборье, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.

Малафеев всю спортивную карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды становился чемпионом России, трижды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сборную России вратарь играл с 2003 по 2012 год, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.