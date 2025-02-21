Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.
24-летняя Шкатова и 45-летний Малафеев опубликовали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото из загса Петроградского района Санкт-Петербурга с подписью: 21.02.2025💍❤️.
Для Малафеева это третий брак, у него есть трое детей от первых двух жен.
Шкатова является серебряным призером Олимпиады в Токио в художественной гимнастике в групповом многоборье, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.
Малафеев всю спортивную карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды становился чемпионом России, трижды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сборную России вратарь играл с 2003 по 2012 год, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
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