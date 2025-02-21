 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке

Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой
Супругой 45-летнего экс-футболиста сборной России стала Ангелина Шкатова, серебряный призер Олимпиады в Токио в группах
Фото: личный архив Вячеслава Малафеева
Фото: личный архив Вячеслава Малафеева

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

24-летняя Шкатова и 45-летний Малафеев опубликовали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото из загса Петроградского района Санкт-Петербурга с подписью: 21.02.2025💍❤️.

Для Малафеева это третий брак, у него есть трое детей от первых двух жен.

Шкатова является серебряным призером Олимпиады в Токио в художественной гимнастике в групповом многоборье, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.

Малафеев всю спортивную карьеру провел в «Зените», в составе которого четырежды становился чемпионом России, трижды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сборную России вратарь играл с 2003 по 2012 год, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит художественная гимнастика Вячеслав Малафеев Ангелина Шкатова
Материалы по теме
Дина Аверина обручилась с фигуристом
Спорт
VG узнала о предстоящей свадьбе Магнуса Карлсена
Спорт
Фигуристка Александра Трусова вышла замуж и сменила фамилию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Трамп сравнил переговоры с Путиным и с ЗеленскимПолитика, 21:37
Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале ЖукаСпорт, 21:35
Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с РоссиейПолитика, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
В Луганске произошел пожар в здании автовокзалаОбщество, 21:10
Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрдПолитика, 21:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 годуЭкономика, 21:02
Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в ДохеСпорт, 21:00
Le Point сообщил о возможном визите Трампа в Москву на 9 маяПолитика, 20:59
Путин поручил заняться ж/д путями в Крым из Центральной России через ДНРПолитика, 20:49
Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнасткеСпорт, 20:17
Трамп заявил о готовности переговорить с ЗеленскимПолитика, 20:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07