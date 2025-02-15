Дина Аверина обручилась с фигуристом

Серебряный призер Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира по художественной гимнастика сказала «да» Дмитрию Соловьеву, олимпийскому чемпиону Сочи в командном турнире фигуристов

Фото: Личный архив Дмитрия Соловьева

Олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца многократной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной.

«Я сказала «ДА». 14.02.25», — написала 26-летняя Аверина в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив фото с обручальным кольцом и рукой Соловьева.

«Сегодня ты сказала мне «да». Я счастлив как никогда в жизни», — написал 35-летний Соловьев.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Дина и ее сестра Арина завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они завоевали золото Игр в Сочи и серебро Пхёнчхана в командном турнире, бронзу чемпионата мира 2013 года, золото, три серебра и две бронзы чемпионатов Европы.

Аверина выступала в паре с Соловьевым в телешоу «Ледниковый период».