Дина Аверина обручилась с фигуристом
Олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца многократной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной.
«Я сказала «ДА». 14.02.25», — написала 26-летняя Аверина в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив фото с обручальным кольцом и рукой Соловьева.
«Сегодня ты сказала мне «да». Я счастлив как никогда в жизни», — написал 35-летний Соловьев.
Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Дина и ее сестра Арина завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года.
Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они завоевали золото Игр в Сочи и серебро Пхёнчхана в командном турнире, бронзу чемпионата мира 2013 года, золото, три серебра и две бронзы чемпионатов Европы.
Аверина выступала в паре с Соловьевым в телешоу «Ледниковый период».
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