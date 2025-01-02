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VG узнала о предстоящей свадьбе Магнуса Карлсена

VG: норвежский шахматист Магнус Карлсен женится в ближайшие выходные
VG узнало, что лучший шахматист мира женится на своей девушке в ближайшие выходные. Пара держит точную дату и место церемонии в тайне
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dipayan Bose / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) Магнус Карлсен в ближайшие выходные, 4-5 января, сыграет свадьбу со своей девушкой Эллой Викторией Мэлоун, пишет VG.

Мэлоун 26 лет, они с Карлсеном впервые появились вместе на публике в феврале прошлого года.

Пара не разглашает точную дату и место церемонии, потому что планирует провести свадьбу в узком кругу.

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Карлсен на завершившемся в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду и блицу оказался в центре скандала из-за нарушения дресс-кода. Он отказался переодевать джинсы, в которых играть было запрещено, и был отстранен от турнира по рапиду.

На турнир по блицу организаторы смягчили требования к одежде, и Карлсен передумал пропускать соревнования, разделив победу в финале с россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен — 16-й чемпион мира, он удерживал титул 2013-2023 годах, но отказался второй раз подряд защищать его против Непомнящего.

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Анна Сатдинова
шахматы Магнус Карлсен
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