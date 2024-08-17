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Фигуристка Александра Трусова вышла замуж и сменила фамилию

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова и сменила фамилию
Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке месяц назад
Фото: телеграм-канал Александры Трусовой
Фото: телеграм-канал Александры Трусовой

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова вышла замуж за фигуристка Макара Игнатова. Спортсменка выложила в своем телеграм-канале видео со свадебной церемонии.

«Теперь Александра Игнатова», — подписала ролик Трусова.

Об их помолвке стало известно 17 июня. Игнатов сделал предложение во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.

Трусовой 20 лет, на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон, решила возобновить соревновательную карьеру и выступит на контрольных прокатах сборной в сентябре.

После Игр в Пекине фигуристка встречалась с чемпионом Европы Марком Кондратюком, но в сентябре прошлого года стало известно, что они расстались.

24-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александра Трусова Макар Игнатов свадьба
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