РПЛ включила Зделара в заявку «Зенита» после закрытия трансферного окна

Сербский футболист перешел в «Зенит» из ЦСКА. Ранее в РПЛ говорили, что переход игрока заблокировали в электронной системе, так как он был зафиксирован уже после закрытия трансферного окна

Саша Зделар (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сербский полузащитник Саша Зделар появился в заявке петербургского «Зенита» на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист заявлен под 14-м номером.

Ранее 21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из московского ЦСКА, серб подписал контракт до конца сезона 2025/26. При этом отмечалось, что «остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС».

В РПЛ позднее сообщили, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход был завершен уже после закрытия трансферного окна, при этом контракт Зделара зарегистрирован в РФС. В РПЛ добавили, что пытаются решить вопрос с заявкой футболиста.

Зделар стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор полузащитник провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.

Ранее «РБК Спорт» сообщал, что трансфер Зделара обошелся «Зениту» в €1,8 млн.