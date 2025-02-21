РПЛ включила Зделара в заявку «Зенита» после закрытия трансферного окна
Сербский полузащитник Саша Зделар появился в заявке петербургского «Зенита» на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист заявлен под 14-м номером.
Ранее 21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из московского ЦСКА, серб подписал контракт до конца сезона 2025/26. При этом отмечалось, что «остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС».
В РПЛ позднее сообщили, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход был завершен уже после закрытия трансферного окна, при этом контракт Зделара зарегистрирован в РФС. В РПЛ добавили, что пытаются решить вопрос с заявкой футболиста.
Зделар стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор полузащитник провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.
Ранее «РБК Спорт» сообщал, что трансфер Зделара обошелся «Зениту» в €1,8 млн.
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