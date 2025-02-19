Лидер «Локомотива» назвал «Зенит» «историей про деньги», а не футбол

Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге отказался от предложения. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян радуется забитому победному голу в матче с «Зенитом» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Такое мнение ведущий защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге отказался от предложения из-за нежелания сидеть в запасе, несмотря на возможность улучшить финансовое положение. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом.

«На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом».

Тикнизян отметил, что россиянам трудно закрепиться в «Зените», поскольку в клубе делают ставку на легионеров. «Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков», — добавил футболист.