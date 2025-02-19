 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лидер «Локомотива» назвал «Зенит» «историей про деньги», а не футбол

Лидер «Локомотива» Тикнизян назвал «Зенит» «историей про деньги», а не футбол
Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге отказался от предложения. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом
Футболист &laquo;Локомотива&raquo; Наир Тикнизян&nbsp;радуется забитому победному голу в матче с &laquo;Зенитом&raquo;
Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян радуется забитому победному голу в матче с «Зенитом» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Такое мнение ведущий защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге отказался от предложения из-за нежелания сидеть в запасе, несмотря на возможность улучшить финансовое положение. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом.

«На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом».

Тикнизян отметил, что россиянам трудно закрепиться в «Зените», поскольку в клубе делают ставку на легионеров. «Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков», — добавил футболист.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Наир Тикнизян ФК Зенит ФК Локомотив Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Лидер «Локомотива» признался, что с трудом отказался от денег «Зенита»
Спорт
«Зенит» объявил о переходе защитника из клуба Моуринью
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
С начала года объем сдаваемого в аренду жилья в Москве вырос на 50%Недвижимость, 13:04
Как достучаться до оппонента в переговорах: секреты метапрограммPro, 13:01
ЦБ сообщил о вирусе, который следит за телефоном и «потрошит» счетаФинансы, 12:56
Совладелец Kassir.ru запланировал купить «Кресты» и сделать там музейБизнес, 12:55
Одесские власти сообщили о локальных отключениях света и теплаПолитика, 12:52
Корейский KGM назвал цены на четыре своих кроссовера для РоссииАвто, 12:51
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29Общество, 12:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам с 22 февраляИнвестиции, 12:45
Свобода от рутины: как ИИ работает за юристов в США — Fast CompanyPro, 12:41
Крикет и онлайн: что нужно знать о рекламном рынке ИндииОтрасли, 12:38
Жителя Омска обвинили в госизмене за связь со спецслужбами УкраиныПолитика, 12:35
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
МВД попросило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денегФинансы, 12:27
Потери россиян от кибермошенников выросли до ₽200 млрд в годОбщество, 12:24