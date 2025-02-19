Лидер «Локомотива» назвал «Зенит» «историей про деньги», а не футбол
Для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Такое мнение ведущий защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге отказался от предложения из-за нежелания сидеть в запасе, несмотря на возможность улучшить финансовое положение. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом.
«На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом».
Тикнизян отметил, что россиянам трудно закрепиться в «Зените», поскольку в клубе делают ставку на легионеров. «Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков», — добавил футболист.
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