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РПЛ объяснила проблемы с регистрацией перехода Зделара из ЦСКА в «Зенит»

В электронной системе управления соревнованиями РПЛ переход был завершен уже после закрытия трансферного окна. При этом контракт Зделара зарегистрирован в РФС. РПЛ сейчас пытается решить вопрос с заявкой футболиста
Саша Зделар
Саша Зделар (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждает с «Зенитом» и ЦСКА вопрос о регистрации перехода сербского футболиста Саши Зделара, который был завершен после закрытия трансферного окна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Ранее 21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара, который подписал контракт до конца сезона 2025/26. При этом отмечалось, что «остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС».

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК «ЦСКА» и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС», — заявили в РПЛ.

При этом в электронной системе управления соревнованиями РПЛ (ЭСУС) переход был завершен уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется. Трансферное окно для клубов РПЛ закрылось 20 февраля.

«Зенит» объявил о переходе футболиста ЦСКА
Спорт
Саша Зделар

«В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», — добавили в РПЛ.

Зделар стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор полузащитник провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.

Ранее «РБК Спорт» сообщал, что трансфера Зделара обошелся «Зениту» в €1,8 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК ЦСКА Саша Зделар Российский футбольный союз (РФС)
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