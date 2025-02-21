Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы

Спортивный комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля. Скворцов пострадал в результате конфликта у одного из баров Новосибирска

Роман Скворцов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в реанимацию после драки в Новосибирске, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

«Только что его выписали из больницы», — сказал собеседник агентства.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.