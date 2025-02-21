Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы
Спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в реанимацию после драки в Новосибирске, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.
«Только что его выписали из больницы», — сказал собеседник агентства.
Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.
Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео
Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской