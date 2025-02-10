После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное дело
Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбудили после нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
Ведущий российский хоккейный и баскетбольный комментатор попал в больницу в ночь на 9 февраля с травмой головы. Позднее его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов пришел в сознание, его состояние стабилизировано.
Жена Скворцова заявила, что инцидент был «связан с криминалом».
В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста и тот упал.
Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, который прошел 8-9 февраля.
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