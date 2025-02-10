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После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное дело

Прокуратура: после нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное дело
Комментатор попал в больницу Новосибирска с травмой головы в ночь на 9 февраля. В полиции ранее сообщили ТАСС, что его ударил на улице вышедший из соседнего бара мужчина. Дело завели о причинении вреда здоровью средней тяжести
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбудили после нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Ведущий российский хоккейный и баскетбольный комментатор попал в больницу в ночь на 9 февраля с травмой головы. Позднее его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов пришел в сознание, его состояние стабилизировано.

Жена Скворцова заявила о криминальной версии происшествия с комментатором
Спорт
Роман Скворцов

Жена Скворцова заявила, что инцидент был «связан с криминалом».

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста и тот упал.

Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, который прошел 8-9 февраля.

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