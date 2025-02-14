ТАСС узнал, что подозреваемый в избиении Скворцова вышел под подписку
Подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске отпущен под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Подозреваемый мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, он не скрывается нигде. Сам Скворцов никаких обвинений не выдвигает. Вероятно, что там все примирением сторон завершится», — сказал собеседник агентства.
Задержали подозреваемого ранее 14 февраля. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона говорил, что тот признал вину.
Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.
Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
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