ТАСС: подозреваемого в избиении Скворцова выпустили под подписку о невыезде

ТАСС узнал, что подозреваемый в избиении Скворцова вышел под подписку

Спортивный комментатор попал в больницу Новосибирска с травмой головы в ночь на 9 февраля. В правоохранительных органах сообщили, что сам Роман Скворцов не желает продолжать конфликт и не выдвигает никаких обвинений

Роман Скворцов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске отпущен под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Подозреваемый мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, он не скрывается нигде. Сам Скворцов никаких обвинений не выдвигает. Вероятно, что там все примирением сторон завершится», — сказал собеседник агентства.

Задержали подозреваемого ранее 14 февраля. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона говорил, что тот признал вину.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).