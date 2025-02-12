Комментатора Романа Скворцова перевели из реанимации в одноместную палату
Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в больницу в результате нападения в Новосибирске, переведен из реанимации. Об этом ТАСС сообщила его жена Ксения.
«Рому перевели в одноместную палату», — сказала Ксения Скворцова.
Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому.
Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин накануне сообщил, что Скворцов чувствует себя значительно лучше, идет на поправку и угрозы для жизни нет.
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