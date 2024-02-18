«Бавария» проиграла третий матч подряд

Матч в Бохуме завершился победой хозяев со счетом 3:2. «Бавария» проиграла три матча за девять дней

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Мюнхенская «Бавария» проиграла «Бохуму» в 22-м туре чемпионата Германии, продлив серию поражений во всех турнирах до трех матчей.

Игра в Бохуме завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Такума Асано (на 38-й минуте), Кевен Шлоттербек (44) и Кевин Штегер (78, с пенальти). У «Баварии» забили Джамал Мусиала (14) и Гарри Кейн (87).

С 77-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Дайо Юпамекано.

Матч два раза примерно на десять минут прерывали протесты болельщиков, которые забрасывали поле посторонними предметами, в том числе теннисными мячами, из-за решения лиги привлечь частных инвесторов. Команды уводили в раздевалки.

«Бавария» за 12 туров до конца турнира отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенская команда не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

В предыдущих матчах «Бавария» уступила «Байеру» 0:3 в бундеслиге и «Лацио» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

В следующем туре команда Томаса Тухеля сыграет с «РБ Лейпциг» 24 февраля.