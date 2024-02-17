«Байер» повторил рекорд «Баварии» по длительности беспроигрышной серии

Команда Хаби Алонсо в гостях победила «Хайденхайм» со счетом 2:1 и повторила достижение «Баварии», которая в 2019–2020 годах не проигрывала 32 матча кряду

Фото: Heiko Becker / Reuters

Леверкузенский «Байер» победил «Хайденхайм» в гостевой встрече 22-го тура чемпионата Германии, продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 32 матчей.

Игра завершилась со счетом 1:2. У «Байера» отличились Джереми Фримпонг (45+2) и Амин Адли (81), на счету которого также голевая передача.

У хозяев забил Тим Кляйндинст (87).

«Байер» повторил рекорд мюнхенской «Баварии», которая с декабря 2019-го по сентябрь 2020-го провела 32 игры без поражений во всех турнирах.

Отрыв леверкузенцев от «Баварии» в бундеслиге составляет восемь очков (у мюнхенского клуба игра в запасе).

«Байер» — единственный клуб без поражений во всех 54 высших европейских лигах.

23 февраля «Байер», которым руководит Хаби Алонсо, дома примет «Майнц».