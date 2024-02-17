«Байер» повторил рекорд «Баварии» по длительности беспроигрышной серии
Леверкузенский «Байер» победил «Хайденхайм» в гостевой встрече 22-го тура чемпионата Германии, продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 32 матчей.
Игра завершилась со счетом 1:2. У «Байера» отличились Джереми Фримпонг (45+2) и Амин Адли (81), на счету которого также голевая передача.
У хозяев забил Тим Кляйндинст (87).
«Байер» повторил рекорд мюнхенской «Баварии», которая с декабря 2019-го по сентябрь 2020-го провела 32 игры без поражений во всех турнирах.
Отрыв леверкузенцев от «Баварии» в бундеслиге составляет восемь очков (у мюнхенского клуба игра в запасе).
«Байер» — единственный клуб без поражений во всех 54 высших европейских лигах.
23 февраля «Байер», которым руководит Хаби Алонсо, дома примет «Майнц».
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