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Полиция опросила Седокову в рамках проверки самоубийства бывшего мужа

Седокову опросили в полиции в рамках проверки самоубийства бывшего мужа Тиммы
Бывший супруг певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма 17 декабря был найден мертвым в Москве. По предварительной информации, это был суицид
Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певицу Анну Седокову, бывшую супругу погибшего в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, опросили в рамках проверки обстоятельств его смерти. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммы», — сказала собеседница агентства.

Тело 32-летнего Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Похороны Тиммы прошли в Риге 27 декабря.

Отец баскетболиста Тиммы назвал его самоубийство подстроенным
Спорт
Янис Тимма

В начале января стало известно, что Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело после смерти Тиммы. Отец баскетболиста говорил, что считает самоубийство своего сына подстроенным, но не уточнял, что конкретно, по его мнению, произошло с сыном.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года, поженились в сентябре 2020-го. В октябре 2024-го Седокова подала на развод, в декабре они развелись. Общих детей у них с Тиммой не было.

Баскетболист играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Янис Тимма Анна Седокова
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