В Латвии завели дело после гибели Яниса Тиммы

Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, тело которого было найдено в Москве в середине декабря, сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) друг спортсмена Марк Пугачев.

«Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из свидетелей», — написал он.

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной версии, баскетболист покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним лежал мобильный телефон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне». За неделю до этого он развелся с Седоковой, которая была его второй женой.

Первая жена Тиммы, модель Сана Оша, рассказала в соцсетях о финансовых проблемах баскетболиста и непростой жизни после развода. «За девять лет я не замечала у него психологических проблем, но в последние годы стало очевидно, что он был в глубоком кризисе», — написала она.

С 2019 года Тимма выступал за клуб «Химки». До этого он играл за латвийские «АСК Рига», «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, петербургский «Зенит», испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». С 2013 года играл за сборную Латвии. В феврале 2024 года стало известно, что Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро».