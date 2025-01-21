Отец баскетболиста Тиммы назвал его самоубийство подстроенным

Райтис Тимма не уточнил, что конкретно, по его мнению, произошло с сыном. Бывший муж певицы Анны Седоковой 17 декабря был найден мертвым в Москве. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством

Янис Тимма (Фото: IMAGO / Sandy Dinkelacker / Global Look Press)

Райтис Тимма, отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, считает самоубийство своего сына подстроенным. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Похороны Тиммы прошли в Риге 27 декабря.

«Мы думаем, что это все подстроено и сейчас расследование будет разбираться. Надеюсь, что мы узнаем правду. У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду», — сказал Райтис Тимма.

При этом он не уточнил, что имеет в виду под фразой «все подстроено».

Отец Тиммы также отметил, никакой помощи от Седоковой, которая собиралась взять на себя расходы по организации похорон, не было. «Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, что просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло. Видите, все кто хотели помочь — помогли. Тут никакого выхода она не нашла», — добавил Райтис Тимма.

В начале января стало известно, что Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело после смерти Тиммы.

Баскетболист играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.