В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса Тиммы

Баскетболист, бывший муж певицы Анны Седоковой, 17 декабря был найден мертвым в Москве. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством

Янис Тимма (Фото: IMAGO / Sandy Dinkelacker / Global Look Press)

Похороны погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошли в Риге. Об этом сообщает Delfi.

Проститься с Тиммой пришли его родственники и друзья, бывшие партнеры как по сборной Латвии, так и на клубном уровне, а также представители баскетбольного сообщества.

Церемония прошла в Большом зале прощаний Рижского крематория.

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Тимма играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.