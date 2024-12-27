В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса Тиммы
Похороны погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошли в Риге. Об этом сообщает Delfi.
Проститься с Тиммой пришли его родственники и друзья, бывшие партнеры как по сборной Латвии, так и на клубном уровне, а также представители баскетбольного сообщества.
Церемония прошла в Большом зале прощаний Рижского крематория.
Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.
Тимма играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.
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