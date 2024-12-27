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В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса Тиммы

Баскетболист, бывший муж певицы Анны Седоковой, 17 декабря был найден мертвым в Москве. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством
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Янис Тимма (Фото: IMAGO / Sandy Dinkelacker / Global Look Press)

Похороны погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошли в Риге. Об этом сообщает Delfi.

Проститься с Тиммой пришли его родственники и друзья, бывшие партнеры как по сборной Латвии, так и на клубном уровне, а также представители баскетбольного сообщества.

Церемония прошла в Большом зале прощаний Рижского крематория.

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Янис Тимма

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Тимма играл в России за петербургский «Зенит» (2015–2017), подмосковные «Химки» (2019–2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Янис Тимма Рига
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