Павлюченкова проиграла первой ракетке мира в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисистка уступила Арине Соболенко со счетом 2:6, 6:2, 3:6. В одиночных разрядах на Australian Open больше не осталось россиян

Анастасия Павлюченкова (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 33-летняя Павлюченкова, посеянная на турнире под 27-м номером, уступила белоруске Арине Соболенко, первой ракетке мира, со счетом 2:6, 6:2, 3:6.

В полуфинале Соболенко сыграет с испанской Паулой Бадосой (12-й номер рейтинга WTA), которая неожиданно победила третью ракетку мира Кори Гауфф из США.

В четвертом круге Соболенко выбила с турнира россиянку Мирру Андрееву.

В личных встречах у Соболенко и Павлюченковой счет стал 2:2, белоруска взяла реванш за поражение в третьем круге «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Павлюченкова потерпела восьмое поражение в девяти четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема» в карьере. В поединках с первой ракеткой мира у нее одна победа в 11 встречах (единственный успех был в 2017-м в матче с немкой Анжеликой Кербер).

Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. На Australian Open она трижды доходила до 1/4 финала (2017, 2019, 2020).

Россияне на Australian Open остались только в парном разряде. В 1/4 финала Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против Камиллы Рахимовой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

Соболенко стала первой теннисисткой в XXI веке, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на Australian Open.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.