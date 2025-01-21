Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open

Представитель Германии в 1/4 финала в четырех сетах обыграл американца Томми Пола. В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем

Александр Зверев (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 27-летний Зверев, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл американца Томми Пола, 11-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Следующим соперником Зверева станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Зверев занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации. Он дважды доходил до финала на турнирах «Большого шлема» — на US Open (2020) и «Ролан Гаррос» (2024). На Australian Open Зверев третий раз дошел до полуфинала (2020, 2024, 2025).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.