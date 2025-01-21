Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 27-летний Зверев, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл американца Томми Пола, 11-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.
Следующим соперником Зверева станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).
Зверев занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации. Он дважды доходил до финала на турнирах «Большого шлема» — на US Open (2020) и «Ролан Гаррос» (2024). На Australian Open Зверев третий раз дошел до полуфинала (2020, 2024, 2025).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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